” المجدوعي القابضة ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ سكرتير ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول منهنا .