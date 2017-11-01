استحداث وظائف نسائية بالملاعب مع بداية دخول العائلات للمباريات

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن العمل على استحداث وظائف نسائية بالملاعب وتشمل الأمن الصناعي وبيع التذاكر وبيع المأكولات والمشروبات، مع بداية دخول العائلات للملاعب السعودية.

وأوضحت أن قرار ‫دخول العائلات للملاعب‬ سيشمل جميع ملاعب المملكة وسيكون على مراحل متدرجة، فيما ستقتصر المرحلة الأولى على ملاعب الملك فهد بالرياض ومدينة الملك عبدالله في جدة وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفقا لصحيفة الرياض.

وأشارت إلى تخصيص الهيئة العامة للرياضة 7200 مقعد للعائلات في ستاد الملك فهد الدولي وعشرة آلاف مقعد للعائلات في ملعب الجوهرة.