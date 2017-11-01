كلية الأمير محمد بن سلمان توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “ MBSC ”-، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مدير التعليم التنفيذي ” ، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخولهنا