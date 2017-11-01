شراحيلي يدرس 3 عروض من الشباب و العمري والظهير مع الأولمبي اليوم

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادرأن عضو شرف نصراوي طالب إدارة النصر بالتفاوض مجدداً مع لاعب الوسط شايع شراحيلي، للتجديد معه لعامين مع تكفل الشرفي بنصف قيمة مبلغ تجديد العقد الذي ينتهي بعد شهرين تقريباً، ويحق له التوقيع لأي نادٍ منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن شراحيلي يملك حالياً ثلاثة عروض شفهية من الشباب، لمعرفة المدرب الحالي للفريق الأوروغوياني دانييل كارينيو بإمكانياته إبان إشرافه على النصر موسم 2014م، ومن الفيحاء، والرائد.

كما وافق مدرب الفريق الأول لكرة القدم البوليفي غوستافو كونتيروس على السماح بمشاركة المدافع عبدالإله العمري، والظهير الأيمن متعب المطلق مع الفريق الأولمبي، الذي سيواجه الاتحاد اليوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري الأولمبي، وتعذرت مغادرة المطلق لتعرضه للإصابة.

قدم نائب رئيس النادي فهد العجلان دعماً مالياً جديداً للفريق الأول، والفئات الأخرى مقداره 300 ألف ريال مواصلاً وقفاته مع النادي في كل الظروف والمناسبات.