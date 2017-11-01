” العليان المالية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركة العليان المالية وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى “ مدير الموارد البشرية ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها (Cummins Arabia) في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا “.