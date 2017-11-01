النفط يرتفع متأثرا بهبوط المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بهبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع صدور تقارير أشارت إلى انخفاض إنتاج ” أوبك ” ، ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% إلى 61.19 دولار للبرميل، وزاد خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 54.65 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 94.70 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وأظهرت بيانات –غير رسمية- لمعهد البترول الأمريكي، هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات البنزين 7.7 مليون برميل.

فيما كشف مسح أجرته ” رويترز ” عن تراجع إمدادات ” أوبك ” بمقدار 80 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، ما ترتب عليه ارتفاع معدل امتثال المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج إلى 92% من 86% خلال سبتمبر.