الداخلية الماليزية تكشف أسباب رفضها اعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك

كوالالمبور(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الماليزية إنه لا يوجد سبب يدعو إلى اعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك، كونه لم يتنهك القوانين الماليزية.

والداعية ذاكر نايك مطلوب في الهند بتهم تمويل الإرهاب ونشر خطابات الكراهية، إضافة إلى إهانة المعتقدات الهندوسية والمسيحية والطوائف الأخرى في الهند ودول أخرى.

وقالت الداخلية إن الوزارة لم تتلق أي طلب رسمي من السلطات الهندية لاعتقال ذاكر؛ مشيراً إلى أن الداعية الهندي يقيم بشكل قانوني حيث يملك إقامة في ماليزيا، كما أن جميع أنشطته ومحاضراته تتم مراقبتها ولا يوجد فيها شيء يدعو لاعتقاله.

وقال المصدر: إن ذاكر نايك لم يحصل على الجنسية الماليزية، كما يتناقل في بعض وسائل الإعلام؛ مشيراً إلى أنه وفقاً لبعض التقارير أن الهند أسقطت الجنسية عنه وطالبت الإنتربول بإصدار الإشعار الأحمر لاعتقاله.

يشار إلى أن وكالة التحقيق الوطنية الهندية أصدرت يوم أمس اتهامات رسمية إلى الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك (51 عاماً)، بالترويج للإرهاب ونشر خطابات الكراهية وتمويل التطرف، إضافة إلى إهانة المعتقدات الهندوسية والمسيحية والطوائف الأخرى في الهند ودول أخرى.