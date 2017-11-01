إضافة اللغة العربية لـ ” انستجرام “

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت ” إنستجرام ” إضافة خصائص لدعم اللغات المكتوبة والمقروءة من اليمين إلى اليسار لغة رئيسية في تطبيقها لمشاركة الصور والفيديو، والتي تشمل العربية والفارسية والعبرية.

وانتظر مستخدمو ” إنستغرام ” وقتًا طويلًا لإتمام هذا التحديث، فرغم أن التطبيق دعم 33 لغة حتى أمس الثلاثاء، من بينها التغالوغية والرومانية والبهاسا ملايو، لم تكن هذه اللغات الشرقية من بينها.

وبررت الشركة هذا التأخر بقولها، إنها اضطرت إلى إعادة ضبط التطبيق بالكامل لدعم تدفق النصوص في الاتجاهات المعاكسة، وفقًا لموقع ” تك كرانش “.