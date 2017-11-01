اكتشاف عيب خطير في هاتف ” جوجل ” الجديد

نورة الشهري(صدى):

تواجه شركة جوجل فضيحة جديدة وهي وجود عيب خطير في هاتف ” بيكسل 2 إكس إل ” ، يتعلق بتسجيل الهاتف للصوت والمكالمات.

وقال عدد من المستخدمين: إن الخاصية يوجد بها عطل ولا تعمل على هواتفهم، وفي حال عملها؛ فإنها تتسبب في تعطل الجهاز بشكل عام، وإعادة تشغيله باستمرار.

كما أشار مستخدمون آخرون إلى أن جودة الصوت ضعيفة جداً، عندما يتم تسجيل فيديو بتقنية ” 4 كي “.

من جانبها، علّقت شركة ” جوجل ” على تلك التقارير، بأن الأمر، قد لا يتجاوز مجرد ” خطأ تقني ” ، وسيتم معالجته في تحديث مرتقب لنظام تشغيل ” أندرويد ” الذي تعمل عليه تلك الهواتف.

وأكدت أن الأمر لا يوجد به أي “عيب تصنيع” في مشغلات الصوت الخاصة بالجهاز.