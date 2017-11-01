حماس تسلم معبر رفح الحدودي إلى السلطة الفلسطينية

القاهرة(صدى):

سلمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، معبر رفح الحدودي مع مصر إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تشكل اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.

ووقع المسؤول في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، ونظيره في حماس، الاتفاق الذي يسمح بنقل مسؤولية المعبر، لبدء تسليم السيطرة على المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل ومصر إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق إنهاء انقسام دام 10 سنوات برعاية مصرية.

ودخل موظفو السلطة الفلسطينية إلى معبري اريز وكرم أبو سالم على الحدود مع إسرائيل، ومعبر رفح على الحدود مع مصر، فيما جمع موظفو حماس معداتهم وغادروا المواقع في شاحنات، ورفعت أعلام فلسطينية ومصرية وصور لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.