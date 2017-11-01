700 ألف دولار يتحملها الرائد لفسخ عقد بوركيني بانسيه

ماجد محمد(صدى):

تقدم اللاعب أريستيد بانسيه، مهاجم فريق المصري البورسعيدي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لفسخ عقده مع النادي المصري البورسعيدي لعدم صرف مستحقاته خلال الشهور الـ 3 الماضية وحتي يتثنى له الانتقال لأي ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن بانسيه تلقى عرضاً شفوياً من نادي الرائد السعودي، بضمه خلال شهر يناير المقبل، وقالت مصادر بالنادي المصري إن مسؤولي الرائد السعودي، سيدخلون في مفاوضات مع المصري البورسعيدي، للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، مقابل مبلغ مالي لن يقل عن 700 ألف دولار.