بالفيديو.. فتاة تلقن لصين درسا قاسياً لمحاولتهما سرقة طفل في الشارع

متابعات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع ، مقطع فيديو لفتاة آسيوية تٌلقن لصين حاولا سرقة طفل في وضح النهار درسا قاسيًا.

وظهر بالفيديو طفل يلعب وفجأة توقف سيارة ونزل منها شاب وراح يتحدث معه ثم جره من يده محاولا اختطافه، لتأتي فتاة وتلقنه ضربات مبرحة أسقطته أرضا، وعندما حاول صديقه التصدي لها انهالت بالضرب القوية ثم أخذت الطفل وفرت هاربة من المكان.0