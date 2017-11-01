بالفيديو.. فتاة تلقن لصين درسا قاسياً لمحاولتهما سرقة طفل في الشارع
وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع ، مقطع فيديو لفتاة آسيوية تٌلقن لصين حاولا سرقة طفل في وضح النهار درسا قاسيًا.
وظهر بالفيديو طفل يلعب وفجأة توقف سيارة ونزل منها شاب وراح يتحدث معه ثم جره من يده محاولا اختطافه، لتأتي فتاة وتلقنه ضربات مبرحة أسقطته أرضا، وعندما حاول صديقه التصدي لها انهالت بالضرب القوية ثم أخذت الطفل وفرت هاربة من المكان.0
OMG 😱
Posted by Likeable on Tuesday, October 31, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههههه
,, جيده لعبت بحسبتهما وارجعتهما على اعقابهما خائبين ,,
,,, فعلها بطولي بحق ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 12421 ] نشر منذ 12 دقيقة
تستاهل البيرق