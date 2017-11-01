  • الأربعاء 1

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. فتاة تلقن لصين درسا قاسياً لمحاولتهما سرقة طفل في الشارع

بالفيديو.. فتاة تلقن لصين درسا قاسياً لمحاولتهما سرقة طفل في الشارع

بالفيديو.. فتاة تلقن لصين درسا قاسياً لمحاولتهما سرقة طفل في الشارع
متابعات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع ، مقطع فيديو لفتاة آسيوية تٌلقن لصين حاولا سرقة طفل في وضح النهار درسا قاسيًا.

وظهر بالفيديو طفل يلعب وفجأة توقف سيارة ونزل منها شاب وراح يتحدث معه ثم جره من يده محاولا اختطافه، لتأتي فتاة وتلقنه ضربات مبرحة أسقطته أرضا، وعندما حاول صديقه التصدي لها انهالت بالضرب القوية ثم أخذت الطفل وفرت هاربة من المكان.0

OMG 😱

Posted by Likeable on Tuesday, October 31, 2017

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 25 دقيقة

ههههههههههههه

,, جيده لعبت بحسبتهما وارجعتهما على اعقابهما خائبين ,,

,,, فعلها بطولي بحق ,,,

[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 15 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 12421 ] نشر منذ 12 دقيقة

تستاهل البيرق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *