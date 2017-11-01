البحرين تستنكر حادث الدهس الإرهابي في مدينة مانهاتن بالولايات المتحدة

المنامة(صدى):

استنكرت مملكة البحرين بشدة حادث الدهس وإطلاق النار الإرهابي في مدينة مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة وقوفها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها لمحاربة كافة أشكال الإرهاب ودعمها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لتعزيز أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أصدق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه العمل الإرهابي الذي يستهدف الأبرياء وترويع الآمنين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجميع أعمال العنف والتطرف والإرهاب، كما دعت إلى ضرورة توثيق التعاون الدولي بما يكفل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.