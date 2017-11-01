بالفيديو.. 3 فتيات يتدربن على تشجيع الاتحاد ويرددن أهازيج حماسية

طلال الغامدي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 3 فتيات يشاركن فيما أطلقن عليه “ بروفة ” للتشجيع النسائي في مدرجات كرة القدم.

وأبان المقطع الثلاث فتيات اللواتي لم يتضح ما إذا كن سعوديات بالفعل، وهن يرددن أهازيج اعتادت جماهير كرة القدم في السعودية ترديدها في الملاعب، ما دعا بعض المعلقين على المقطع لتوقع منافسة من نوع جديد في مدرجات مباريات العميد.

وشهد المقطع تداول على نطاق واسع بمواقع التواصل وسط تباين للتعليقات، إذ رأى البعض أن وجود النساء في مدرجات خاصة، سيمنحهن فرصة التشجيع دون حرج، بينما دعا آخرون لعدم إصدار الأحكام مبكرًا، والانتظار حتى تتبين آلية تنظيم دخول العوائل إلي الملاعب.