بالفيديو.. 3 فتيات يتدربن على تشجيع الاتحاد ويرددن أهازيج حماسية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 3 فتيات يشاركن فيما أطلقن عليه “ بروفة ” للتشجيع النسائي في مدرجات كرة القدم.
وأبان المقطع الثلاث فتيات اللواتي لم يتضح ما إذا كن سعوديات بالفعل، وهن يرددن أهازيج اعتادت جماهير كرة القدم في السعودية ترديدها في الملاعب، ما دعا بعض المعلقين على المقطع لتوقع منافسة من نوع جديد في مدرجات مباريات العميد.
وشهد المقطع تداول على نطاق واسع بمواقع التواصل وسط تباين للتعليقات، إذ رأى البعض أن وجود النساء في مدرجات خاصة، سيمنحهن فرصة التشجيع دون حرج، بينما دعا آخرون لعدم إصدار الأحكام مبكرًا، والانتظار حتى تتبين آلية تنظيم دخول العوائل إلي الملاعب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 53 دقيقة
قلنا بدت شمس العصاري ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مشكلة حج ولم يعد
أحمد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 46 دقيقة
كشف وكيل الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن القضيب، عن الضوابط الخاصة المنظمة لحضور العائلات لمباريات كرة القدم بالملاعب السعودية، مؤكدة عدم السماح للمرأة بالدخول ضمن روابط المشجعين.
وأوضح القضيب أن السماح للمرأة بحضور المباريات سيكون ابتداء من العام المقبل، مشيرا إلى اختيار 3 ملاعب بـ3 مدن رئيسية ” الرياض، جدة، والدمام ” كتجربة تستمر حتى أبريل القادم، ثم تخضع لتقييم جميع الأطراف المعنية.
وأضاف القضيب، أن الضوابط ستتضمن تعريف العائلة والزي المناسب وكم عدد أفرادها المسموح لهم، ومراعاة عدم الاختلاط، لمنع تحايل البعض على النظام، فيما ستؤمن كل احتياجات العائلة في الملاعب من مواقف سيارات ودورات مياه، ومقاعد في مواقع معزولة عن الأماكن المخصصة للرجال العزاب.
القرشي[ عدد التعليقات: 1845 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يستر من تاليتها .
الأن يطالبون بإنشاء أندية رياضية نسائية تضم جميع الألعاب المختلفة من كرة القدم إلى العاب القوى .
وإنشاء فرق لتلك الألعاب وملف هذا الطلب تحت قبة مجلس الشورى ينتظر التصويت عليه فقط … اللهم سترك .
عزيز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 31 دقيقة
بالله ها الاشكال تتطلع أجيال
الله يخلف
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 28 دقيقة
من طلع من دارة قل مقدارة
احذروا ايتها النسوة
فلا تغني الدنيا عن الآخرة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5933 ] نشر منذ 7 دقائق
متجهزات للتشجيع ههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12419 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كل اناء بمافيه ينضح
بكره بيبينون المستخبيين من طرش البحر