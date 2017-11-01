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  3. بكاء عروس في ليلة زفافها

بكاء عروس في ليلة زفافها




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 1 ساعة

اي بكاء ,, هذي تبكي فرح ,,

[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 1 ساعة

التمسوا لها العذر- مفاقه اهلها وخصوصا اخواتها -والقلوب تختلف من شخص لاخر فيهم من يتحمل يصبر يجامل والبعض دمعته على راس رمشه-

[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 1 ساعة

-مفارقه- للتصحيح

[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 57 دقيقة

على قوله الأخت محرومه

طيب …

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق

العريس مخيس
واضح

[ عدد التعليقات: 12420 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله اعلم ليه تبكي

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