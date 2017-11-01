بكاء عروس في ليلة زفافها

الأربعاء 1
نوفمبر
اي بكاء ,, هذي تبكي فرح ,,
التمسوا لها العذر- مفاقه اهلها وخصوصا اخواتها -والقلوب تختلف من شخص لاخر فيهم من يتحمل يصبر يجامل والبعض دمعته على راس رمشه-
-مفارقه- للتصحيح
على قوله الأخت محرومه
طيب …
العريس مخيس
واضح
الله اعلم ليه تبكي
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 1 ساعة
اي بكاء ,, هذي تبكي فرح ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 1 ساعة
التمسوا لها العذر- مفاقه اهلها وخصوصا اخواتها -والقلوب تختلف من شخص لاخر فيهم من يتحمل يصبر يجامل والبعض دمعته على راس رمشه-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 1 ساعة
-مفارقه- للتصحيح
كان زمان[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 57 دقيقة
على قوله الأخت محرومه
طيب …
جزاء سنمار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق
العريس مخيس
واضح
alfahd42[ عدد التعليقات: 12420 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله اعلم ليه تبكي