حرب عالمية ثالثة بعد سرقة 40 ألف وثيقة حربية من كوريا الشمالية
كشف سياسي كوري جنوبي أن قراصنة معلومات من كوريا الشمالية تمكنوا من الاستيلاء على نحو 40 ألف وثيقة حساسة وسرية خاصة بأنظمة شركة ” دايو ” لبناء السفن والهندسة البحرية العام الماضي .
وأوضح كيونغ دي سو، وهو عضو في حزب المعارضة الرئيسي بالجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، أنه علم ذلك من وزارة الدفاع ومصادرعسكرية مشيراً لأن هذة الوثائق تحتوي على شرح دقيق لأنظمة التسليح الخاصة بالغواصات والمدمرات.
وأضاف كيونغ دي سو أن هذة الوثائق يمكن أن تدعم نظام بيونج يانج زعيم كوريا الشمالية على التحضير للحرب، التي يهدد بها خلال الأشهر الماضية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 1 ساعة
تحملوا مايجيكم ,, ابو خدود ورديه مايرحم ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 37 دقيقة
يسعد صباحك ابو محمد
هنا تكمن المشكلة كيف تمكن قراصنة معلومات من كوريا الشمالية من الاستيلاء على نحو 40 ألف وثيقة حساسة وسرية خاصة بأنظمة شركة ” دايو ” لبناء السفن والهندسة البحرية العام الماضي ؟؟؟
1) من المؤكد أنها كانت مخزنة فى السيرفر الخاص بشركة “دايو” وهنا تعرض السيرفر للاختراق وسرقة المعلومات
أو
2) تم سرقتها بواسطة تقنى معلومات “جاسوس” من داخل الشركة الكورية الجنوبية وبيعها للكوريين الشماليين
لا يجب أبدا ونهائيا تخزين المعلومات السرية مثل الوثائق التى تحتوي على شرح دقيق لأنظمة التسليح الخاصة بالغواصات والمدمرات فى أماكن يسهل سرقتها أو أختراقها وان تكون تلك المعلومات مقسمة لعدة وثائق فى عدة أماكن تخزين متنوعة يصعب جمعها معا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 32 دقيقة
ليش يا السارق مالقيت الى ذا الضعيف. تسرقه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 29 دقيقة
يسعد صباحك ومساك يااخ طاهر سليم ,,
,, كلامك واقعي 100 % سليم ,, لاهنت ,,