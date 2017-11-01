حرب عالمية ثالثة بعد سرقة 40 ألف وثيقة حربية من كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

كشف سياسي كوري جنوبي أن قراصنة معلومات من كوريا الشمالية تمكنوا من الاستيلاء على نحو 40 ألف وثيقة حساسة وسرية خاصة بأنظمة شركة ” دايو ” لبناء السفن والهندسة البحرية العام الماضي .

وأوضح كيونغ دي سو، وهو عضو في حزب المعارضة الرئيسي بالجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، أنه علم ذلك من وزارة الدفاع ومصادرعسكرية مشيراً لأن هذة الوثائق تحتوي على شرح دقيق لأنظمة التسليح الخاصة بالغواصات والمدمرات.

وأضاف كيونغ دي سو أن هذة الوثائق يمكن أن تدعم نظام بيونج يانج زعيم كوريا الشمالية على التحضير للحرب، التي يهدد بها خلال الأشهر الماضية .