محافظ العلا يعلق على واقعة دهس التمور: سنتخذ إجراءات صارمة

نايف السالم(صدى):

علق محافظ العلا سعد السحيمي، على واقعة دهس شخص التمور بالأقدام، قائلا: ” إنها غير مقبولة تماما “، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها.

وأكد السحيمي، أنها محاولة غير موفقة للتذكير بموروث الأجداد، مشيرا إلى أن هذه التصرفات أصبحت غير قائمة حالياً في أي مكان بالعلا، ولن يسمح بها أبداً، لافتا إلى أن تمور العلا من أجود وأنقى تمور المملكة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حامد شويكان، الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يقوم بتعليم البعض طريقة حفظ التمر ودهسه بالأقدام، أنها طريقة قديمة كان معمول بها في الجزيرة العربية أيام الجوع، عندما كان مصدر الغذاء الوحيد هو التمر.

وأشار إلى أن الفيديو الذي تم تداوله ليس إهانة للنعمة، لكنها طريقة للحفظ، والفيديوهات كانت بفقرة تهدف لتعليم الجيل الحالي ما كان عليه الجيل القديم.