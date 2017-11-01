قانونيون ينتقدون نظام التشهير بالمخالفين في قانون المرور

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر قانونية أن عرض المرور للمخالفين لأنظمة السير المرورية من خلال لقطات عبر قناة المملكة هو تشهير بالأفراد و يعتبر مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم،أن المرور حين يصدر عقوبات على المخالفين، فإن دوره ينحصر في تطبيق العقوبات المنصوصة بحقهم وفقاً للقانون دون التشهير بهم، حتى لو كان الهدف من التشهير بالمخالفين يحقق المصلحة العامة.

وأوضح خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور عبدالرزاق المرجان،أنه يمكن للمرور نشر مقاطع وصور المخالفين للأنظمة دون إظهار ملامحهم أو لوحات مركباتهم مشيراً إلى أنه لابد من وضع سند نظامي حتى لا يعتبر المرور مخالفاً للنظام في تشهيره بالمخالفين .