العدل تطالب وزارة المالية باستحداث 441 وظيفة .. هذه تفاصيلها

عادل الحربي(صدى):

درست وزارة العدل حاجتها من الوظائف الشاغرة، وتبين أنها تحتاج لـ 250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى ” باحث اجتماعي مساعد ” ، و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى ” باحث اجتماعي ” و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى ” باحث اجتماعي ” و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى ” أخصائي نفسي مساعد ” ، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى ” أخصائي نفسي ” ، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى ” أخصائي نفسي “.

وكانت الوزارة طلبت من وزارة المالية استحداث 441 وظيفة لتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، ورفعت حاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.