مستشفيات مكة المكرمة تعالج 400 ألف حالة خلال شهر محرم الماضي

نايف السالم(صدى):

قدّمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ 399,580 مراجعًا خلال شهر محرم الماضي.

وأبانت صحة مكة المكرمة، أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ 5248 حالة، فيما بلغ عدد المغادرين 5686 حالة، كما استقبلت أقسام الطوارئ 83981 حالة، وراجع أقسام العيادات ما مجموعة 62001 حالة منهم 30992 حالة مازالوا منومين بالمستشفيات، منهم 2676 حالة بالعناية المشددة للكبار 354 حالة بالعناية المشددة للصغار .

كما أجرت مستشفيات مكة المكرمة خلال نفس الفترة 1035 عملية جراحية طارئة، و461 عملية مجدولة، و69 عملية قسطرة، وأخضع للمناظير 418 حالة، إلى جانب 1448 حالة ولادة و 5214 عملية غسيل كلوي .