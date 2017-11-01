مواطن يستعيد الحركة والإحساس بعد جراحة دقيقة ناجحة

راشد آل شريه(صدى):

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بنجران بفضل من الله في إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لمواطن يبلغ من العمر 21 عامًا، تعرض لحادث مروري مروع نتج عنه إصابات بليغة في العمود الفقري وتهتك في الأعصاب، أفقدته القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم.

وأوضحت صحة نجران أن المريض أدخل إلى مستشفى الملك خالد بعد تعرضه لحادث سير نتج عنه كسر مضاعف لثلاث فقرات بالعمود الفقري مما أدى إلى شلل في الأطراف السفلية وفقدان للإحساس، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الإشعاعية اتضح أن الشلل بسبب ضغط شديد على الحبل الشوكي نتيجة كسر انفجاري بالفقرات الظهرية الثانية عشرة والقطنية الأولى مع ضغط شديد وإصابة بالغة بالحبل الشوكي .

وأجريت للمصاب عملية طارئة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت العمود الفقري استمرت ثلاث ساعات تكللت – والله الحمد – بالنجاح، حيث لوحظ تحسن على المريض في حركه الأطراف المشلولة خلال الأسابيع الأولى من العملية، وقد خضع المريض لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي مكثف خلال الشهور التالية تمكّن من خلالها من استعادة الحركة والإحساس والتحكم الإرادي.

يذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى أجرى أكثر من 160 عملية كبرى وطارئة خلال العام المنصرم أسهمت – بفضل الله – في إنقاذ الحياة وإنهاء معاناة المرضى والبحث عن العلاج خارج المنطقة.

يذكر أن الصحة تنفذ حالياً برنامج ” أداء الصحة ” ، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ويشمل حاليًا 70 مستشفىً رئيسًا، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية.