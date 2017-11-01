الكهرباء تسجل تحسنا في معدل انقطاع التيار بنسبة 10 %

طلال الغامدي(صدى):

وصل معدل مدة الانقطاع الكهربائي لكل مستهلك خلال العام لـ 232 دقيقة بنسبة تحسن 10 % مقارنة بالعام الذي قبله، وهو أعلى من الحد المستهدف حسب خطة الهيئة البالغ 150 دقيقة لكل مستهلك في العام.

كما حققت إدارة كهرباء الدمام في عام 2016 م الأداء الأفضل فيما يخص معدل مدة الانقطاع الكهربائي، إذ بلغ معدل مدة الانقطاع 62 دقيقة.

وكشفت البيانات المتاحة تحسنا لأداء الشركة السعودية للكهرباء، في أداء مؤشر معدل مدة انتظار إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة، حيث سجلت المدة في عام 2016م 31 يوم عمل بنسبة تحسن بلغت 14 % مقارنة بعام 2015م.

وفي مؤشر معدل عدد الانقطاعات وصل معدل تكرار الانقطاع الكهربائي على مستوى المملكة في عام 2016م 5.6 انقطاع لكل مستهلك في العام، بينما تحدد المعايير المعتمدة ألا يتجاوز المعدل انقطاعين لكل مشترك في العام