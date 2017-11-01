تطعيم 5 آلاف مواطن ومقيم ضد الإنفلونزا الموسمية

سعيد العجل(صدى):

يواصل القطاع الصحي الغربي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز التجارية والأماكن العامة.

وقال مسؤل الإعلام الصحي بالقطاع الأستاذ تركي المالكي إن الحملة شهدت إقبال كبير من المواطنيين والمقيمين على أخذ اللقاح وخاصة بالمولات التجارية سلام مول والقصر مول بغرب الرياض.

بلغ عدد الذين تلقو جرعات التطعيم (٥٣٢٥) خلال أول أسبوع من انطلاق الحملة حيث حصل القطاع الغربي على المركز الأول على مستوى منطقة الرياض في عدد المطعمين.

تاتي هذه الجهود بمتابعة وإشراف مشرف القطاع الصحي الغربي الأستاذ صالح الزيد وبدعم ومتابعة من الشؤون الصحية ممثله في الصحة العامة.