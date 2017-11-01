تطعيم 5 آلاف مواطن ومقيم ضد الإنفلونزا الموسمية
يواصل القطاع الصحي الغربي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز التجارية والأماكن العامة.
وقال مسؤل الإعلام الصحي بالقطاع الأستاذ تركي المالكي إن الحملة شهدت إقبال كبير من المواطنيين والمقيمين على أخذ اللقاح وخاصة بالمولات التجارية سلام مول والقصر مول بغرب الرياض.
بلغ عدد الذين تلقو جرعات التطعيم (٥٣٢٥) خلال أول أسبوع من انطلاق الحملة حيث حصل القطاع الغربي على المركز الأول على مستوى منطقة الرياض في عدد المطعمين.
تاتي هذه الجهود بمتابعة وإشراف مشرف القطاع الصحي الغربي الأستاذ صالح الزيد وبدعم ومتابعة من الشؤون الصحية ممثله في الصحة العامة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 2 ساعتين
كما يجب تطعيم المواطنين من هم فوق سن ال 50 عاما ضد عدوى التهاب الرئوى بواسطة لقاح: PCV13 vaccine
يحمي اللقاح المضاد للمكورات والتهابات الرئوية (الذي يسمى PCV13) من 13 نوعا من بكتيريا المكورات الرئوية.
يتم إعطاء PCV13 بشكل روتيني للأطفال في 2 و 4 و 6 و 12-15 شهرا من العمر ويوصى أيضا للأطفال والبالغين من سن سنتين الى 64 سنة من العمر والذين يعانون من بعض الظروف الصحية وبالنسبة لجميع البالغين 65 سنة من العمر وكبار السن.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 41 دقيقة
المشكلة رحنا مستوصف صحي يقولو لا توجد تطعيمات انتهت
حسبنا الله ونعم الوكيل