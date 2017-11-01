قطر تحت قبضة أمريكا لقطع أذرع الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن على أنه تم عقد اتفاق مع المسؤولين القطرين بضرورة مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر بهدف تضييق الخناق على تمويل المجموعات الإرهابية .

وأشار منوشن إلى أن قطر والولايات المتحدة التزمتا بتبادل المعلومات حول ممولي الجماعات المتشددة في المنطقة .

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .