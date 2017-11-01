قطر تحت قبضة أمريكا لقطع أذرع الإرهاب
كشفت مصادر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن على أنه تم عقد اتفاق مع المسؤولين القطرين بضرورة مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر بهدف تضييق الخناق على تمويل المجموعات الإرهابية .
وأشار منوشن إلى أن قطر والولايات المتحدة التزمتا بتبادل المعلومات حول ممولي الجماعات المتشددة في المنطقة .
جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 39 دقيقة
قطر انتهت واقتصادها في الداخل والخارج انتهى وما زالو يكابرو
واللي يدفع الثمن هو الشعب القطري الغير راضي عما يحدث من اخو شريفة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان