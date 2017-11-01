بالفيديو.. لحظة اقتحام شخصية مشهورة لنادي نسائي بمكة
تحقق النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة في قضية اقتحام أحد الأشخاص المشهورين ذو نفوذ نادي نسائي خلال الشهر الماضي، وتواجده داخله لعدة دقائق.
وأوضحت مصادر أن الحادثة وثقتها كاميرات المراقبة التابعة للنادي، وقام مالك النادي بتحرير محضر لدى مركز شرطة العزيزية بالواقعة اتهموه فيه باقتحام النادي.
وأضافت أن المحضر تضمن أن منسوبات النادي تفاجئن بدخول الرجل، ورغم عدم ارتدائهن عباءات فقد ظل داخل النادي النسائي نحو 7 دقائق ما تسبب في تعالي أصوات الموجودات بالنادي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوهوه ,, هذي شمس العصاري بانت ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 1 ساعة
؟؟؟؟؟
الواقع[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 1 ساعة
شخصية مشهورة وأعطي اكثر من حجمه الطبيعي بينما انه في الحقيقية مجرد مواطن مثله مثل غيره ونتمنى جلد ظهره امام النادي النسائي فهذا اكبر تكريم له قبحه الله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 1 ساعة
الشخصيه الكبيره ان لم تحترم نفسها فهي صغيره
والشخصيه الصغيره المحترمه لنفسها كبيييييره
القرشي[ عدد التعليقات: 1845 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح من هيئته الخارجية إنه رجل دين … الله اعلم بالأسباب الحقيقية إللي خلته يدخل هالنادي ؟؟؟!!!
كان زمان[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 53 دقيقة
شكله رجل دين ……. والله أعلم ….!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 26 دقيقة
يعني اذا رجل دين ينتهك الحرمات
كل المسلمين رجال دين الا من خالفة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5933 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا يكون هذا عنده اعتراض على الأندية النسائية والقرارات الاخيرة يا ليت يتم القبض عليه وإيداعه السجن لانه مكانه الأصلي