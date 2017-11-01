بالفيديو.. لحظة اقتحام شخصية مشهورة لنادي نسائي بمكة

نايف السالم(صدى):

تحقق النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة في قضية اقتحام أحد الأشخاص المشهورين ذو نفوذ نادي نسائي خلال الشهر الماضي، وتواجده داخله لعدة دقائق.

وأوضحت مصادر أن الحادثة وثقتها كاميرات المراقبة التابعة للنادي، وقام مالك النادي بتحرير محضر لدى مركز شرطة العزيزية بالواقعة اتهموه فيه باقتحام النادي.

وأضافت أن المحضر تضمن أن منسوبات النادي تفاجئن بدخول الرجل، ورغم عدم ارتدائهن عباءات فقد ظل داخل النادي النسائي نحو 7 دقائق ما تسبب في تعالي أصوات الموجودات بالنادي.