قضايا السجناء ومطلقي السراح على أولوية المحاكم

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصادر مسؤولة أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني شدد على كافة المحاكم القضائية على سرعة البت في قضايا السجناء سواء الموقوفين أو مطلقي السراح، وعدم ترك قضايا مطلقي السراح إلى قرب موعد صدور أمر كريم بالعفو.

وأضافت المصادر أنه أصدر تعميما على المحاكم بإعطاء قضايا السجناء الأولوية بعد أن تمت الموافقة على التوصية المرفوعة من التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بشأنها والذي حرص على سرعة البت بهذه القضايا .