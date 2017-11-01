آل الشيخ يفتح النار: غير مقتنع بأعضاء اتحاد الكرة.. واللاعبين يحتاجون لثقافة وسأرحل في هذه الحالة

نواف السالم(صدى):

ستكون الجماهير الرياضية على موعد مع مقابلة مُثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف الإعلامي بتال القوس رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ

فتح رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، العديد من الملفات الهامة التي تهم المتابعين والمهتمين بالرياضة، في المملكة، وذلك خلال لقاءه في برنامج ” في المرمي ” ، المذاع على قناة ” العربية “.

كما كشف ” آل شيخ ” خلال المقابلة رؤيته للرياضة السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن من يحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق فقد انتهى مستقبله الرياضي، حتى ولو ظهرت براءته، موضحا أن قضية اللاعب محمد العويس لن تحل وديا بسبب طرف خارجي.

وأوضح آل شيخ، أن عبد الله البرقان ارتكب أخطاءً رياضية وإدارية واضحة، ونفس الأمر ينطبق على أنمار الحائلي وسلمان القريني وعبد العزيز التويجري، مشيرا إلى أن خالد شكري طلب منه الأمان قبل أن يكشف عن أخطاء بعض منسوبي الوسط الرياضي.

وعلق على قضية اللاعب محمد العويس، قائلا: إن رئيسي ناديي الأهلي والشباب ليسا أساس المشكلة ولكن هناك طرف خارجي يرفض أن يحل الأمر وديا، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لحله وديا، لافتا أنه لا يتمنى أن يتعرض أي من الناديين للضرر، لكنه ليس متفائلا بحل القضية بشكل ودي.

وأوضح أن من يرتكب الخطأ متعمدا فإنه سيلقى عقوبته أما من أخطأ عن جهل فبراءته لنفسه ولكن لا يمكن أن نتحمل أناسا في الوسط الرياضي يرتكبون مثل هذه الأخطاء.

وأكد آل الشيخ أنه غير راض تماما عن ما تم في الرياضة، لكنه يجتهد لإنهاء العديد من الملفات، مشيرا إلى أن الضعفاء يروجون لشائعات حول تدخل هيئة الرياضة في كرة القدم السعودية، سواء خارجيا لمن يريد الإضرار بالكرة السعودية، وداخليا لمن يخشى من العقوبة، مؤكدا أنه لا يتدخل في شؤون الأندية، وجميع القرارات التي صدرت شملت كل الأندية وكانت عادلة للجميع.

وأوضح آل الشيخ أن 80 % من أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم غير مقتنع بهم، بسبب الأداء، ونفى أن يكون هناك خصخصة للأندية قبل نهاية عام 2029.

وترطق الشيخ في حديثه عن المنتخب قائلا إنه ” باوزا ” يحترم ماجد عبدالله وعمر باكشوين، بشكل غير طبيعي، مشيرا إلى أنه رشح عبدالله، لأنه يعتبر رمزا للكرة السعودية.

كما تحدث عن حياته الشخصية، مؤكدا أن والده موظف متوسط في رعاية الشباب، ووالدته معملة متقاعده، فيما قال أن الله ” هدى ” الإعلاميين واعتذروا له بعد الهجوم الكبير، مشيرا إلى أنه لم يكن له دورا في إجبارهم على الاعتذار.

وكشف آل شيخ أنه علم بترشحه لمنصب رئيس هيئة الرياضة قبل إعلان القرار بـ48 ساعة، كما علم بالتعيين من التلفيزيون، مشيرا إلى أن سبب تدهور الرياضة إنها لم تجد اهتمام، ولكن الأن تجد دعما معنويا وماديا.

وأكد أن هناك خطة طموحة لتطوير الألعاب المختلفة، مشيرا إلى أن الجوازات زادت فيها 10 أضعاف، مضيفا أن الهيئة تتفاوض مع ناقل تلفزيوني.

وكشف آل الشيخ أن القيادة وعدت بمكافآت للاعبي المنتخب السعودي إذا حققوا نتائج ممتاز في كأس العالم بروسيا، وأكد أنه لن يسمح بأي إساءة، معلنا أنه في حال لم يستطع ضبط الوضع سيغادر، لكن الهيئة قادرة على خوض المعركة ومواجهة من يريد الاضرار بالرياضة السعودية.

وشن آل الشيخ هجوما على اللاعبين قائلا إن 99.9 % منهم لا يحترمون عقودهم مع الاندية، لذا يحتاجون إلى تغيير ثقافتهم، وأبد آسفه أن الحكم على العمل الذي يقدمه مقترن بنتائج المنتخب السعودي في المونديال.

وأختتم ” أقول لأقزام آسيا لا تجربونا وكان هناك وساطات ولم أقبل بها.. وسأستمر حتي يعرفون حجم المملك ” .