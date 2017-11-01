ضبط مدير مدرسة لاتهامه بالتعدي الجنسي على 3 تلاميذ

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط مدير مدرسة خاصة ، عقب اتهامه بالتعدي الجنسي على 3 تلاميذ بالمدرسة .

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة النزهة ، من عدد من أولياء أمور مدرسة خاصة يتهمون فيها المدير باغتصاب أطفالهم داخل المدرسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهم وجار التحقيق معه.

وبسؤال أولياء أمور الطلاب، قالوا إنهم لاحظوا تغيرا في سلوك أبنائهم وبالكشف عنهم تبين وجود جروح بمنطقة الشرج وتعرضهم لاعتداء جنسى.

وبالتحقيق مع المتهم ، قال أمام النيابة العامة ، أنه كان يقوم بتأديب التلاميذ ولم يتحرش بهم أو يلمسهم، مؤكدا أنه كان يضربهم فقط ، مٌضيفاً ، كيف أقوم باغتصاب من هم في سن أبنائي ؟ .