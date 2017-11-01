” مايكروسوفت ” تكشف عن حاسب محمول بامكانيات جبارة

نورة الشهري(صدى):

كشفت شركة ” مايكروسوفت ” الأمريكية، عن ونسخة جديدة من حاسبها المحمول الهجين الشهير ” سرفس برو ” ، وسيحمل اسم ” سرفس برو إل تي إي ” .

وأوضح رئيس قطاع الأجهزة بالشركة الأمريكية، بانوس باناي؛ خلال حديثه في حدث تنظّمه ” مايكروسوفت ” تحت اسم ” فك شفرة المستقبل ” إن الجهاز سيكون متاحاً بالفعل في شهر ديسمبر لكن للشركات فقط، وسيتم طرحه للأفراد في وقت لاحق.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم دعم ” سرفس برو إل تي إي ” بمودم من نوع ” CAT 9 ” بسرعة 450 ميجابت في الثانية.

وأشار باناي إلى أن الحاسب الجديد سيتم دعمه ببطارية أقوى يمكنها الصمود نحو 14 ساعة كاملة، علاوة على أنه سيزود بمعالج ” إنتل كور آي 5 ” ويبدأ سعره من 1145 دولاراً أمريكياً.