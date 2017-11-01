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بالفيديو.. مصرع فتاة تحت عجلات قطار مسرع

بالفيديو.. مصرع فتاة تحت عجلات قطار مسرع
وارسو(صدى):

تداول رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لفتاة بولندية متهوره لقيت مصرعها بعدما صدمها قطار مسرع أثناء عبورها أحد المزلقانات ركضا أمامه، وأطاح بها لأكثر من 10 أمتار أمامه.

ورغم مجيء القطار بسرعة عالية لم تفكر الفتاة في التوقف وقررت العبور، إلا أن حساباتها وتقديراتها الخاطئة كلفتها حياتها في حادث مروع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37028 ] نشر منذ 1 ساعة

يومها ,,

[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 52 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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