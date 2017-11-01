سلطان بن سلمان: شعب المملكة صاحب همة وحضارته نابضة منذ 300 عام

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تنطلق نحو المستقبل وتقف على أرض صلبة شامخة وشعب المملكة صاحب همة وثقافة وقدرات عالية أحالت الصحراء إلى دولة نابضة بالحياة منذ 300 عام .

وقال لا نقبل أن ينظر إلينا أننا أمة اجتمعت على بئر نفط أو اجتمعت على تجارة فقط ” نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل نحن من ضمن مكوناتنا المتعددة كنا تجاراً قبل ظهور النفط بمئات السنين وأمنا طرق التجارة للعالم قبل البعثة النبوية ” .

وأضاف رئيس هيئة السياحة أن اقتصاد المملكة المزدهر ما كان له أن يكون لولا همة وعزيمة الشعب الذي حرس المنشآت ودافع عن الوطن وواصل البناء وعمل في أحلك الظروف، ولم يكن لاقتصاد أن يستمر لولا هؤلاء الرجال، والأمن الذي يستتب في بلادنا.

وتابع رئيس هيئة السياحة أنه في كل حجر كشفناه في التنقيب ظهر لنا دليل إضافي على أن الله قدر للجزيرة العربية أن ينزل فيها الدين العظيم وأن تتقاطع فيها هذه الحضارات الكبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة اكتشفت وأعلنت عن أصبع يعود تاريخها إلى 90 ألف سنة.