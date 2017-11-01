استعدادات لتنفيذ الإعدام في المتهم الأول بقضية اغتيال الدبلوماسي خلف العلي

نايف السالم(صدى):

ذكرت وسائل إعلام بنجلاديشية أن المحكمة العليا للاستئناف قضت بتأييد الحكم الصادر في قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي خلف العلي 45 سنة الذي قتل بالقرب من منزله في مارس 2012 في عملية سطو دامية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق باعدام المتهم في القضية وهو سيف الاسلام مأمون، وسجن ثلاثة شركائه (محمد الامين ورفيق الاسلام واكبر علي لالو) بالسجن مدى الحياة ، فيما برأت متهم رابع.

وأوضحت أن سلطات السجن ستعمل على الاستعداد لعملية تنفيذ الاعدام الصادرة بحق سيف الاسلام مأمون بعد الحصول على نسخة مصدقة من حكم المحكمة العليا.

يشار أن سيف الاسلام قد تقدم في وقت سابق بالتماس الى المحكمة العليا مطالباً بايقاف حكم الاعدام وهو ما رفضته المحكمة في قرارها اليوم .