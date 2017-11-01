المحكمة العامة بالخبر تكرم موظفيها المتميزين

يوسف المعيويد(صدى):

أقامت المحكمة العامة بمحافظة الخبر حفل تكريم لموظفيها المتميزين للسنة المالية 1438هجري بقاعة بيوت الشباب بالراكه ويأتي هذا التكريم دعما من المحكمة لتحفيز موظفي المحكمة على بذل المزيد من الجهد والعمل على الوصول الى الأهداف المنشودة .

أكد رئيس المحكمة العامة بالخبر فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري بأنه سيتم العمل خلال العام الحالي 1439هـ على تقليص مواعيد القضايا في المحكمة العامة بالخبر بنسبة 25 % لقضايا الأحوال الشخصية ونسبة 15 % للقضايا الحقوقية بنسبة إجمالية 40%.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب 70% من موظفي المحكمة إضافة إلى رفع إنتاجية مكتب المصالحة في المحكمة بنسبة 30% خلال هذا العام وذلك ضمن الأهداف التي تسعى المحكمة لتحقيقها.

وقال الشيخ الجعفري في كلمة له مساء أمس الإثنين خلال حفل تكريم 41 موظفاً من الموظفين المتميزين والموظفين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في المحكمة العامة بالخبر بأن هناك عدة أهداف تسعى المحكمة العامة في الخبر لتحقيقها خلال العام الحالي، وتتمثل في تقليص مواعيد مدة التقاضي بنسبة 25% وتدريب 70% من منسوبي المحكمة من خلال حزمة من البرامج التي ستنفذ خلال هذا العام، إضافة إلى رفع نسبة الرضا الوظيفي لدى الموظفين.

وأوضح الشيخ الجعفري بأن عدد القضايا الواردة للمحكمة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت 11654 قضية، وبلغ عدد جلسات التقاضي 20001 جلسة، فيما كان عدد الوارد العام للمحكمة 15978 فيما بلغ الصادر من المحكمة 18108، ونجح قسم المصالحة في المحكمة في إنهاء 60 % من القضايا المحولة له من الدوائر القضائية في المحكمة بالصلح بين المتقاضين، والتي بلغت 500 قضية خلال العام الماضي.

وبين بأن المحكمة تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد مكتب خدمات للمستفيدين يلبي احتياجاتهم من خدمات تصوير المستندات وغيرها، كما تم نمذجة خطابات المحكمة وتطوير قسم المصالحة في المحكمة وتخصيص مكان له، وإقامة برامج اجتماعية لمنسوبي المحكمة.

وأضاف: كما أطلق في الحفل برنامج ” بادر ” وتحدث مدير عام الإدارة في المحكمة العامة بالخبر محمد بن خليف المطيري إلى أهمية هذا برنامج والذي تم إطلاقه خلال حفل تكريم الموظفين، مبيناً بأن البرنامج يهتم بتطوير الأداء الوظيفي وبيئة العمل ويهدف إلى الاستفادة من خبرات منسوبي المحكمة وإشراكهم في تطوير الأداء وتطوير مهاراتهم العملية والشخصية.

ولفت إلى أن برنامج ” بادر ” يعتمد على مسارين الأول استقبال مبادرات نوعية من منسوبي المحكمة لتطوير الأداء الوظيفي، فيما يعتمد المسار الثاني على تقديم برامج تدريبية لتطوير أداء الموظفين في المحكمة وأن تكون المبادرة قابلة للتطبيق ويتم إرسالها عبر النموذج الإلكتروني المعد لذلك فيما تم تحديد تاريخ 10_3_1439هـ آخر موعد لتقديم المبادرات.

والجدير بالذكر حضر الحفل الكريم عدد من رؤساء المحكمة العامة بالخبر السابقين، وهم فضيلة قاضي محكمة الاستئناف الشيخ د. صالح اليوسف حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة وفضيلة قاضي الاستئناف الشيخ عقيل بن عبدالرزاق العقيل وفضيلة قاضي الاستئناف الشيخ د. عدنان بن محمد الدقيلان، كما حضر الحفل الكريم قضاة المحكمة العامة بالخبر وموظفيها .

وفِي نهاية الحفل قدم رئيس المحكمة العامة بالخبر شكره للقائمين على هذا الحفل وفِي مقدمتهم مدير الادارة بالمحكمة محمد بن خليف المطيري ومساعد مدير الادارة عبدالعزيز بن صالح الجميعة ومدير الموارد البشرية سليمان المبيض والموظف إبراهيم النامي وجميع الزملاء المشاركين في نجاح هذا الحفل الكريم.

