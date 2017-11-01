بالفيديو.. ويندي ويليامز تفقد وعيها على الهواء

واشنطن(صدى):

أثارت الإعلامية والممثلة الأمريكية ويندي ويليامز ، حالة من الذعر والقلق بين جمهورها ، عقب تعرضها للإغماء أثناء احتفالها بعيد الهالوين على الهواء مباشرة، حيث كانت تتحدث على خشبة المسرح، وكانت بصحة جيدة وطبيعية للغاية، عندما سائت حالتها فجأة وفقدت وعيها على الهواء.

وظهرت ” ويليامز ” البالغة من العمر 53 عامًا في بداية المقطع المصور متنكرة بزي تمثال الحرية باللون الأخضر بمناسبة عيد الهالويين، إلى أن وقع الحادث وتعالت أصوات الذعر عند الحاضرين داخل الاستوديو، وقد شك الجميع انها تمثل فكعرض في بداية الحلقة ولكنها بالفعل لم تتحكم في نفسها وأكدت أن السبب فيما حدث لها الزي الذي كانت ترتديه والاضاءة الشديدة.