بالفيديو.. قرويون يعتدون على شاب بـ ” الشباشب ” لارتباطه ببنت الجيران

نيودلهي(صدى):

لقن عدد من القرويين في الهند، شاب علقة ساخنة بطريقة وحشية بعد اكتشاف ارتباطه بعلاقة مع فتاة.

وكان شرافان كومار البالغ من العمر 22 عاما، والذي ينحدر من قرية صغيرة في إسلام اباد تربطه علاقة رومانسية مع ابنة الجيران، ويريد أن تتكلل هذه العلاقة بالزواج.

ومع ذلك، عندما اكتشف أهالي القرية علاقتهما، أصدر أعضاء مجلس القرية أو (البانشيات) أوامر بمعاقبة الشاب بالضرب أمام الناس لإرهابهم.

وظهر الأهالي في مقطع فيديو متداول وهم ينهالون على الشاب ووالده وشقيقه بالضرب بالأيدي والأحذية قبل ربط أيديهم بحبل.