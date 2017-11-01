بالفيديو.. أهالي يجبرون ثعبان على تقيؤ كلب ابتلعه

نيودلهي(صدى):

أجبر عدد من الاهالي بقرية صغيرة غرب الهند ، ثعبان ضخم على تقيؤ كلب قام ببلعه .

حيث تداول عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لثعبان طوله نحو 4 أمتار يتقيأ كلبا قام ببلعه، عندما عثر عليه في أطراف القرية.

لكن بعض نساء القرية عثرن على الثعبان عندما عجز عن الحركة، واختبأ في أحد الحقول، وسرعان ما استدعوا رجال الإنقاذ للمساعدة.

وذكرت التقارير أن المتطوعين من جمعية الحياة البرية وصلوا إلى مكان الحادث، وتمكنوا بمساعدة السكان المحليين من إجبار الثعبان على تقيؤ الكلب، ويبدو أن الثعبان نجا بأعجوبة بعدما كاد يتعرض للاختناق بسبب حجم الكلب.