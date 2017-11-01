هيئة الرياضة توضح ضوابط وموعد تطبيق دخول العائلات للملاعب

نواف السالم(صدى):

كشف وكيل الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن القضيب، عن الضوابط الخاصة المنظمة لحضور العائلات لمباريات كرة القدم بالملاعب السعودية، مؤكدة عدم السماح للمرأة بالدخول ضمن روابط المشجعين.

وأوضح القضيب أن السماح للمرأة بحضور المباريات سيكون ابتداء من العام المقبل، مشيرا إلى اختيار 3 ملاعب بـ3 مدن رئيسية ” الرياض، جدة، والدمام ” كتجربة تستمر حتى أبريل القادم، ثم تخضع لتقييم جميع الأطراف المعنية.

وأضاف القضيب، أن الضوابط ستتضمن تعريف العائلة والزي المناسب وكم عدد أفرادها المسموح لهم، ومراعاة عدم الاختلاط، لمنع تحايل البعض على النظام، فيما ستؤمن كل احتياجات العائلة في الملاعب من مواقف سيارات ودورات مياه، ومقاعد في مواقع معزولة عن الأماكن المخصصة للرجال العزاب.