حقيقة تعديل السرعات في نظام “ساهر “
كشفت مصادر عن حقيقة تعديل السرعات في نظام ساهر، تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للمرور، ستعدل السرعات في نظام ” ساهر “، في القريب العاجل مراعاة للواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق.
وكان الأمير عبد العزيز رأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة وتطوير المرور، وأمر فيه بضرورة تحقيق أعلى المعايير في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق، مع مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21837 ] نشر منذ 1 ساعة
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤗
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 60 دقيقة
نعم يجب تعديل السرعات بما يتناسب مع الطريق ونوعه -لان السرعات القديمه تم وضعها من قبل الشركه المشغله وكان فيها مجاملات للشركه –
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 48 دقيقة
فعلا ..
إذا أردت أن تطاع ..
فأمر بما يستطاع ..
ليس من المعقول أن توضع سرعات متدنيه
لمناطق يمكن السير فيها بسرعة أكبر ..
هذا الأمر يتسبب بحرج لقائدي المركبات
مما يتسبب معه عدم إلتزامهم بالسرعة المكتوبه ..
هذا بالنسبة لزيادة السرعات على بعض الطرقات ..
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بالنسبة إلى الغرامات المجحفه بحق من
يسهو سهوا بسيطا ..
ويزيد ولو كيلوا واحد عن المقرر
ومايترتب عليه من دفع مبلغ 300 ثلاثمائة ريال ..
أعتقد أن هذه قسوة في غير محلها ..
أنا رجل كبير ..
وأحترم النظام ..
لكنني أتعرض لدفع مبالغ كبيرة جدا
رغم أنني حريص على النظام ..
مما يتولد لدي ولدى الأخرين من ردة فعل تجاه هذا النظام
ومن وضعه .. بالتذمر ..
والسبب في ذلك أمران :
أولا : تدني السرعات على كثير من الطرقات ..
ثانيا : الغرامة المجحفه على من يتجاوز السرعه المتدنيه
ولو بمقدار كيلوا واحد .. بأن يدفع 300ثلاثمائة ريال ,
الواجب أن تكون هناك منطقه تحذيريه تنبيهيه للسائقين
بغرامة مخفظه في حدود ( 50خمسين ريالا ) لمن تجاوز السرعه
بعد تعديلها ..
وهذا ليس أمرا شاذا ..
فكما معروف .. أن من يخطىء أو يسيء أو يتجاوز ..
فإنه يتم تنبيهه وتحذيره ..
وإن لزم الأمر يعاقب بعقوبة مخفظه ,
لكن الذي هو حاصل في نظام مرورنا العزيز ( ساهر )
الضرب ب ( ماصورة من حديد )
نعم .. هل تعتقدون أن مبلغ 300ثلاثمائة ريال قليلة ؟؟
وخصوصا إذا تكررت ؟
الأمر الأخر ..
لماذا لا يتم إعتماد نظام إسقاط الغرامه على السائق إذا
تجاوز .. مثلا .. شهرا ونحوه
ولم تسجل عليه أي مخالفه
يتم إسقاط الغرامة منه
بهذا نشجع الجميع على الألتزام بالنظام
وإحترامه ,
وفق الله المسئولين لما يحبه ويرضاه ..
وأنار بصائرهم لما فيه خير الجميع .
الزهراني[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله لايسامح من اكل اموالنا بالباطل بسم نظام
استغفرالله[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا على شان تظيع الطاسه تمشي مع الطريق ولاتعرف كم السرعه المحدده ويمكن تمشي في السرعه المسموح فهيا وفجئه تنتقل إلى السرعه الأقل وبالتالي ترتكب مخالفه هذا كله تشويش على المواطن لتكثير المخلفات