حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن حقيقة تعديل السرعات في نظام ساهر، تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للمرور، ستعدل السرعات في نظام ” ساهر “، في القريب العاجل مراعاة للواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق.

وكان الأمير عبد العزيز رأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة وتطوير المرور، وأمر فيه بضرورة تحقيق أعلى المعايير في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق، مع مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق.