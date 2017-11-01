كشف ملابسات اعتداء 4 أشخاص على شاب ووالدته في جدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ملابسات اعتداء 4 مواطنين على شاب ووالدته في إحدى أسواق جدة، وذلك بعد القبض على السائق والثلاثة الذين معه في الاعتداء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم القبض على قائد مركبة بعد قيام 4 أشخاص بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بجدة، وتمكن الثلاثة الآخرون من الفرار، وبعد المتابعة الأمنية تمكنت شرطة محافظة جدة من ضبطهم، وفقا لصحيفة الوطن.

وتبين أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تم سماع أقوالهم، وإقرارهم بالاشتراك في عملية الاعتداء على المجني عليهما، وذلك بسبب أحقية السير في الطريق، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.