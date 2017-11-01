تعرف على أول رئيس للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

عادل الحربي(صدى):

عمل الدكتور محمد بن مساعد العيبان، أستاذا للقانون الدولي بجامعة الملك سعود ثم ترأس قسم القانون في الجامعة، وعين مستشارا لوزارة البترول ومستشارا بالديوان الملكي، وهو وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم، كما أنه عضو في مجلسي الشؤون الاقتصادية والشؤون السياسية.

تخرج الدكتور العيبان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية، بعد أن حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في القانون، وكان قد حصل قبلها على بكالوريوس هندسة صناعية ونظم من جامعة جنوب كاليفورنيا.

شغل منصب وزير الدولة منذ العام 1995 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وظل في منصبه حتى بعد تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم ومن بعده خادم الحرمين الملك سلمان، والده محمد العيبان هو أول رئيس لجهاز الاستخبارات السعودية في بداية تشكيله، وشقيقه هو رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بإنشاء هيئة تحت مسمى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واختار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان رئيسا لها.