فيديو.. تركي آل شيخ: البرقان ارتكب أخطاء واضحة.. وكل من يحول للرقابة ينتهي مستقبله
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ، أن من يحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق فقد انتهى مستقبله الرياضي، حتى ولو ظهرت براءته، موضحا أن قضية اللاعب محمد العويس لن تحل وديا بسبب طرف خارجي.
وأوضح آل شيخ، خلال لقائه مع برنامج ” في المرمى ” على قناة ” العربية “، أن عبد الله البرقان ارتكب أخطاءً رياضية وإدارية واضحة، ونفس الأمر ينطبق على أنمار الحائلي وسلمان القريني وعبد العزيز التويجري، مشيرا إلى أن خالد شكري طلب منه الأمان قبل أن يكشف عن أخطاء بعض منسوبي الوسط الرياضي.
وعلق على قضية اللاعب محمد العويس، قائلا: إن رئيسي ناديي الأهلي والشباب ليسا أساس المشكلة ولكن هناك طرف خارجي يرفض أن يحل الأمر وديا، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لحله وديا، لافتا أنه لا يتمنى أن يتعرض أي من الناديين للضرر، لكنه ليس متفائلا بحل القضية بشكل ودي.
وأوضح أن من يرتكب الخطأ متعمدا فإنه سيلقى عقوبته أما من أخطأ عن جهل فبراءته لنفسه ولكن لا يمكن أن نتحمل أناسا في الوسط الرياضي يرتكبون مثل هذه الأخطاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21837 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى لو ظهرت براءته🤔
خلاص ضاااااااع الولد😱
القرشي[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 17 دقيقة
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ، أن من يحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق فقد
انتهى مستقبله الرياضي، حتى ولو ظهرت براءته !!!!!!!!!!!
الدعوة ماهي على كيفك ولا بمزاجك يا رئيس هيئة الرياضة .
من المعروف أن أي شخص يحال للتحقيق في أي قضية ومن ثم تتم تبرأته مما نسب إليه يحق له مطالبة
الجهه أو الأشخاص الذين ادعوا عليه بما لم يقم بفعله بالتعويض المادي والأدبي ويرد له إعتباره .
ويعود أيضآ لممارسة وظيفته التي أوقف من مزاولتها بسبب تلك التحقيقات .
ولا إنت تريد أن تستحدث أنظمة غير أنظمة العالم يا معالي رئيس الهيئة ؟