فيديو.. تركي آل شيخ: البرقان ارتكب أخطاء واضحة.. وكل من يحول للرقابة ينتهي مستقبله

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ، أن من يحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق فقد انتهى مستقبله الرياضي، حتى ولو ظهرت براءته، موضحا أن قضية اللاعب محمد العويس لن تحل وديا بسبب طرف خارجي.

وأوضح آل شيخ، خلال لقائه مع برنامج ” في المرمى ” على قناة ” العربية “، أن عبد الله البرقان ارتكب أخطاءً رياضية وإدارية واضحة، ونفس الأمر ينطبق على أنمار الحائلي وسلمان القريني وعبد العزيز التويجري، مشيرا إلى أن خالد شكري طلب منه الأمان قبل أن يكشف عن أخطاء بعض منسوبي الوسط الرياضي.

وعلق على قضية اللاعب محمد العويس، قائلا: إن رئيسي ناديي الأهلي والشباب ليسا أساس المشكلة ولكن هناك طرف خارجي يرفض أن يحل الأمر وديا، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لحله وديا، لافتا أنه لا يتمنى أن يتعرض أي من الناديين للضرر، لكنه ليس متفائلا بحل القضية بشكل ودي.

وأوضح أن من يرتكب الخطأ متعمدا فإنه سيلقى عقوبته أما من أخطأ عن جهل فبراءته لنفسه ولكن لا يمكن أن نتحمل أناسا في الوسط الرياضي يرتكبون مثل هذه الأخطاء.