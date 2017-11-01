معجزة طبية بمستشفى حفر الباطن تعيد لمسن حركة أطرافه

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي في استئصال ورم من فقرات مسن في العقد السابع من عمره في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات كاملة.

وتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء آشعة الرنين على الحبل الشوكي؛ حيث تم اكتشاف ورم على مستوى الفقرة الصدرية الثالثة، ما استدعى تدخلا جراحيا طارئا.

وصرح الحساب الرسمي لوزارة الصحة على ” تويتر “، قائلاً: ” ٣ ساعات تحدث فارقا في حياة ” مُسن ” وتعيد له إحساسه المفقود في أطرافه السفلية منذ ٨ أشهر بعد استئصال ورم بالحبل الشوكي على يد جراحي حفر الباطن “.