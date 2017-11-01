معجزة طبية بمستشفى حفر الباطن تعيد لمسن حركة أطرافه
نجح فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي في استئصال ورم من فقرات مسن في العقد السابع من عمره في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات كاملة.
وتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء آشعة الرنين على الحبل الشوكي؛ حيث تم اكتشاف ورم على مستوى الفقرة الصدرية الثالثة، ما استدعى تدخلا جراحيا طارئا.
وصرح الحساب الرسمي لوزارة الصحة على ” تويتر “، قائلاً: ” ٣ ساعات تحدث فارقا في حياة ” مُسن ” وتعيد له إحساسه المفقود في أطرافه السفلية منذ ٨ أشهر بعد استئصال ورم بالحبل الشوكي على يد جراحي حفر الباطن “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21837 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيهم العافية
علشانه خبر مفرح التفاعل قليل
لكن لو كان خطاء طبي
كانت شفت السب والتجريح وانواع التحطيم
من ناس راضعين السلبيات رضع🤗🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 12411 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على سلامته والله يوفقهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21074 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه
Abdullah[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحمك ياسعود توفى بسبب هذا المستشفى
دخل غيبوبه وبعدها بسنة ونصف توفى