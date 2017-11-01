الكشف عن هوية منفذ ” حادثة مانهاتن “

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، مساء أمس الثلاثاء، هوية المشتبه به في ” حادثة مانهاتن ” الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت المصادر، أن المشتبه به يدعى سيف الله سايبوف، وهو من أصول أوزبكية، ويبلغ من العمر 29 سنة، وهو من سكان ولاية فلوريدا، مضيفة أنه دخل الولايات المتحدة عام 2010 قادما من أوزبكستان، وفقا لصحيفة ” نيويورك بوست “.

وأوضحت شرطة نيويورك، أن منفذ الهجوم استأجر شاحنة صغيرة، وقام بعملية الدهس في طريق مخصص للدراجات الهوائية، ثم صدم حافلة مدرسية.

وأسفرت العملية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، فيما ألقي القبض على منفذ الهجوم، بعد إصابته برصاص قوات الأمن، لدى خروجه من السيارة وإشهاره سلاحا تبين لاحقا أنه وهمي.