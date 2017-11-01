فلسطين: مشروع قانون إعدام الأسرى ينتهك القوانين والأعراف الدولية

القدس(صدى):

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أن مشروع قانون الإعدام الذي طرح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.

وأشار قراقع في تصريحات له إلى أن هذا القانون يشكل خطرًا على المعتقلين ويجعلهم تحت دائرة الاستهداف من إدارة سجون الاحتلال، وأن الهيئة تتواصل مع وزارة الخارجية، ومحكمة الجنايات الدولية، وتم رفع تقارير حول الانتهاكات بحق الأسرى، موضحًا أن عمليات القمع والتفتيش في السجون هي جزء من محاولات الاحتلال لإذلال الأسرى.