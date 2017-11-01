استشهاد جنديين خلال المواجهات ضد ميليشيا الحوثي في نجران

راشد آل شريه(صدى):

استشهد جنديان في اليومين الماضيين خلال المواجهات بالحد الجنوبي ضد الميليشيات الحوثية والمخلوع.

وأكدت مصادر أن الشهيدين هما: العريف أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في قطاع نجران، والشهيد الثاني، هو الجندي أول زايد بن عبده الصالحي من منسوبي القوات المسلحة بالحد الجنوبي استشهد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بنجران أيضا.

وأوضحت المصادر أن باستشهاد الجنديين وصل عدد شهداء محافظة محايل إلى 95.