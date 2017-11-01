صور.. أمير الرياض يستقبل الأمراء والمسؤولين وأعضاء الشؤون الصحية بالمنطقة

طلال الغامدي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، بقصر سموه أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين ومدير وقيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود العاملين في القطاع الصحي بالمملكة بشكل عام ومنطقة الرياض على وجه الخصوص، مشيداً سموه بإنجازات العاملين في الجانب الصحي وتشريفهم للمملكة في المحافل الدولية، مؤكداً أهمية التركيز على الجوانب المشرقة لهذه الإنجازات والعطاءات التي يشار لها بالبنان ، داعياً في الوقت ذاته إلى البعد عن تقصد السلبيات وتضخيمها.

وقال سمو أمير منطقة الرياض : ” الوطن يحظى بقيادة حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، توجهه التوجيه الصحيح وتنظر بإعتزاز لكل مواطن ” ، مضيفاً : ” أن المواطن هو الركيزة لكل عمل ومشروعات الدولة معظمها تصب في مصلحة الوطن وأبنائه “.

ونوه سموه بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من عطاءات للوطن وأبنائه , وأنه – أيده الله – نذر كل ما لديه لخدمة أبناء هذا الوطن.

وأثنى سموه على جهودهم الكبيرة التي يقوم بها العاملين في المجال الصحي , مؤكداً أنهم جميعاً يسيرون في مركب واحد والإنجاز يسجل لهم جميعاً، مشدداً على أهمية الرقي ومواصلة العطاء، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادته الرشيدة .

وقال سمو الأمير فيصل بن بندر : ” سعيد دائما بهذه اللقاءات التي يطرح فيها الكثير من الأمور المهمة للوطن بشكل عام وأبناء المنطقة بشكل خاص، وأن مثل هذا التواصل مهماً لبحث القضايا ومراجعة النتائج وإطلاع الأهالي على الإنجازات “.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري , عن شكره لسمو الأمير فيصل بن بندر على اللقاء بمسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس مدى الاهتمام من قبل سموه ، مشدداً على أهمية هذا اللقاء للاستفادة من آراء سموه وتوجيهاته، ومبيناً أن توجيهات سمو أمير المنطقة أسهمت وتسهم في تنفيذ المشروعات الصحية .

واستعرض الدكتور الدوسري العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الرياض , مؤكداً أنها تسير وفق ما خطط له بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان ومعالي وكيل أمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.