مسؤول كويتي يعلق على مبادرة تركي آل الشيخ لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية

الكويت(صدى):

علق عضو مجلس الأمة الكويتي أحمد الفضل، على المبادرة التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لفك الحظر المفروض على الكرة الكويتية.

وقال الفضل، أمس الثلاثاء، ” أصبح الآن هناك صوت يدعم ويساند الرياضة الكويتية بعد أن قطعنا شوطا كبيرا لحل مشكلة الحظر وسيسهل علينا الكثير بإذن الله “.

وأكد الفضل أنها مبادرة غير مستغربة من المملكة بالوقوف مع أشقائها، مشيرا أنهم سيتعاونون مع الأشقاء في الكرة السعودية للتخلص ممن تسببوا في هذا الحظر منذ 2015.

وأوضح آل الشيخ، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” سأبذل كل جهدي مع الأشقاء في الكويت الغالية من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية العريقة، وأنا خادم لأبونا صباح “.