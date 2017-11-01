وزير التعليم يبحث مع مديرة اليونسكو أوجه التعاون المشترك

علي القحطاني(صدى):

نقل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمعالي السيدة أزولاي أودري بعد فوزها بمنصب المدير العام لليونسكو إثر انتخابها مؤخراً .

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور أحمد العيسى بمعالي المديرة العامة لليونسكو المنتخبة اليوم في مقر المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة في باريس.

وأكد معالي وزير التعليم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار العمل المشترك مع المنظمة وتجسير كافة السبل لتحقيق عمل مستدام بين المملكة والمنظمة يعزز الأهداف التي قامت عليها المنظمة، مجدداً دعم المملكة لخططها وبرامجها على كافة الأصعدة والهادفة إلى بناء مجتمعات دولية تحقق الرقي بالعمل التربوي والعلمي والثقافي.

وفي السياق ذاته أكد معاليه على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مكتب المملكة الدائم لدى اليونسكو برئاسة الدكتور إبراهيم البلوي، مضيفاً أن وزارة التعليم تعمل على ترسيخ دوره في المنظمة وتعزيز إمكانياته ليسهم في دعم أعمال المنظمة ورسالتها السامية.

وأبدى معاليه حرص وزارة التعليم على الإفادة من الدراسات والبرامج التربوية والتعليمية التي تقوم بها اليونسكو التي تساعد على دعم تحقيق مبادرات التحول الوطني الرامية للوصول إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشاد معاليه بدور المملكة الرائد في عضوية اللجان المختلفة في المنظمة وأن الكفاءات السعودية السابقة والقادمة أظهرت حضوراً لافتاً في محافل مختلفة وأن المملكة مستمرة من خلال عضويتها في اللجان الحالية والقادمة على دعم توجهات المنظمة لتحقيق القيمة المُضافة التي يتطلع إليها قيادات وشعوب الدول الأعضاء.

من جانبها قدمت المديرة العامة المنتخبة لليونسكو أزولاي أودري شكرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة نظير ما قُدم ويقدم من دعم مالي ومعنوي كبيرين للمنظمة، مشددة على التوجه البناء لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والمملكة ممثلة في وزارة التعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما أشادت أودري بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” من دعم وتعاون بناء، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع المؤسسة وتعزيز دورها في المنظمة وخدمة أهدافها على الصعيد الدولي.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، والمدير العام للمركز الإقليمي للتميز والجودة في التعليم والمندوب الدائم لدى المملكة في اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي، والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك، ومدير العلاقات العامة بمكتب الوزير خالد غندورة.