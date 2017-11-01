فيديو.. يوفنتوس ينتزع تعادلا ثمينا من سبورتنج لشبونة

نواف السالم(صدى):

تعادل نادي يوفنتوس الإيطالي مع فريق سبورتنج لشبونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وأحرز لاعب الوسط برونو سيزار هدف اللقاء الأول لسبورتنج من كرة مرتدة أسكنها الشباك في الدقيقة 20.

وتعرض هيجواين للعرقلة أثناء تصد رائع من الحارس روي باتريسيو في الدقيقة 69، لكنه استطاع تسجيل هدف التعادل بعدها بنحو 10 دقائق بعد أن أسكن الكرة شباك حارس سبورتنج عقب تمريرة رائعة من خوان كوادرادو اخترقت دفاع أصحاب الأرض.

وأبقى التعادل يوفنتوس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 4 مباريات متقدما بـ3 نقاط على منافسه ومعززا مسيرته نحو بلوغ دور16.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط عقب تعادله سلبيا مع أولمبياكوس.