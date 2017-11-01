فيديو.. روما يسحق تشيلسي بثلاثية نظيفة في أبطال أوروبا

روما(صدى):

حقق نادي روما الإيطالي فوزا ساحقا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ستيفان الشعراوي هدفين من بينهما أسرع هدف هذا الموسم بعد 39 ثانية فقط ليساعد روما على تصدر مجموعته.

وكان هدف الشعراوي الصاروخي في الدقيقة الأولى أسرع هدف يسجل في أي مباراة بالمسابقة هذا الموسم، ورغم خطورة تشيلسي المبكرة ضاعف الشعراوي الغلة مستفيدا من خطأ المدافع أنطونيو روديغز في الدقيقة 36.

وأكمل دييغو بيروتي الثلاثية بعد 63 دقيقة، ليرفع روما رصيده إلى 8 نقاط متفوقا بنقطة على تشيلسي، الذي تراجع للمركز الثاني.